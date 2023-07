Chester Neil Reyes sakalam sa GMG Chess

PINAGHARIAN ni Chester Neil Reyes ang 18th GMG Chess monthly online chess tournament nitong Huwebes sa Lichess platform.

Tumapos si Reyes ng 92 puntos sa 26 laro para sa rate na panalo na 85 porsiyento at performance rating na 2781 sapat upang tanghaling kampeon sa nasabing torneo.

Ang online tournament ay may time control na tatlong minuto at paramihan ng puntos sa isa at kalahating oras ng paglalaro ayon kay Thailand-based International Chess Coach at National Master Gerald Ferriol.

Samantala, si 13-time Philippine Open champion Grandmaster Rogelio “Joey” Antonio, Jr. ang nangunguna sa 19th GMG Chess monthly online chess tournament. (Elech Dawa)