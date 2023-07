Charly Suarez lalapit sa world title bout

LALAPIT sa inaasam na world title fight si 2016 Rio Olympian at undefeated Filipino boxer Charly “The King’s Warrior” Suarez sakaling mapagtagumpayan ang laban kontra Yohan “La Fiera” Vasquez ng Dominican Republic sa Agosto 26 sa Amerika.

Tuloy-tuloy ang training ng kasalukuyang IBF at IBO Inter-Continental at WBC Asian super featherweight titlist upang mapanatiling undefeated sa kanyang dibisyon na pinaghaharian ng apat na magkaka-ibang kampeon.

Kasalukuyang nakalista bilang No. 7 ranked sa International Boxing Federation (IBF) si Suarez (15-0, 9KOs) na hinahawakan ni Joe Cordina ng United Kingdom, habang No. 10 siya sa World Boxing Association (WBA) ni champion Emannuel Navarrete at No. 15 sa World Boxing Council (WBC) na hawak ni American O’Shaquie Foster.

“Kailangag makuha namin ito para sa next laban. Ako kasi ang mandatory sa IBO,” pahayag ni Suare sa Abante Sports kahapon. “By God’s grace makuha natin itong panalo. Pagsusumikapan ko ito para makuha iyung ating goal.” (Gerard Arce)