Calvin Abueva, Magnolia kakabogin Rain Or Shine sa Dumaguete City

Laro ngayong Sabado: (Dumaguete City)

5:00pm – Magnolia vs Rain or Shine

PINAKAMAINIT sa PBA On Tour ang Magnolia (8-0) at Rain or Shine (7-1), dadayo ng Dumaguete City ngayong araw para magbasagan.

“‘Yung No. 1 and No. 2 teams doon maglalaro,” suma ni Elasto Painters coach Yeng Guiao. “Kahit na exhibition lang ‘to, I think Dumaguete will enjoy having Magnolia and Rain or Shine play there on Saturday.”

Matapos matisod sa Ginebra, naka-dalawang sunod na panalo ang RoS – huling biktima ang TNT 106-100 nitong Miyerkoles sa likod nina Anton Asistio, Santi Santillan at Gian Mamuyac.

Suwabe ang atake at depensa ng Magnolia na nagresulta sa walang bangas na kartada.

Salitan sa pag-deliver sina James Laput, Jerrick Ahanmisi, Jio Jalalon, Paul Lee, nakabalik na rin si Calvin Abueva na kumalawit ng 16 rebounds sa 94-65 win kontra San Miguel noong Linggo. (Vladi Eduarte)