Blu Girls bibira sa 2024 World Cup Group Stage

NAKATUTOK ang Philippine Women’s Softball Team o Blu Girls sa 2024 World Cup sa walang patid na suporta ng Amateur Softball Association of the Philippines (ASAPhil).

Magtutungo ang Blu Girls sa Italy para harapin ang mabibigat na kalaban sa nalalapit na 2024 Women’s Softball World Cup Group Stage sa Hulyo 11-26.

Tampok ang hindi bababa sa 18 mga koponan kabilang ang defending champion United States sa naturang torneo.

Napabilang naman ang Blu Girls sa grupo kasama ang tatlong beses na kampeon na Japan, Canada, New Zealand, Venezuela at host Italy.

Ang Japan, Canada at Italy ay kasalukuyang 2nd, 5th at 8th ranked sa World Baseball Softball Confederation (WBSC) rankings at tatlo sa anim na koponan na nakapasok sa 2020+1 Tokyo Olympics.

Tanging 29th ranked New Zealand pa lang ang natatalo ng 26th ranked Blu Girls sa naturang grupo.

Kailangang talunin ng Blu Girls ang apat na koponan at pumangalawa sa kanilang grupo para sumampa sa Top 8.

Sinabi ni ASAPhil President Jean Henri Lhuillier na buo ang suporta niya para sa Blu Girls sa kanilang pagsisimula sa kanilang paglalakbay sa World Cup.

“Naninindigan kami sa likod ng Blu Girls habang naghahanda silang harapin ang pinakamahusay na mga koponan ng softball sa paparating na World Cup. Ang kanilang pangako at pagsusumikap ay katangi-tangi at kasama ang kanilang katapangan, naniniwala kaming mayroon sila kung ano ang kinakailangan upang makamit ang kadakilaan. Binigyan namin sila ng mga kinakailangang suporta upang matiyak na sila ay kumpleto sa kagamitan para sa malaking hamon sa hinaharap,” aniya.

Ang koponan, na binubuo ng parehong may karanasan at umuusbong na mga homegrown na manlalaro, ay hinahasa ang kanilang mga kasanayan, ginagawang perpekto ang kanilang mga diskarte at pagpapabuti ng kanilang pangkalahatang pagganap bilang paghahanda para sa labanan.

Ito ang pangpitong beses na nakikipagkumpitensiya ang Blu Girls sa World Cup mula noong 1970 nang naitala nila ang kanilang pinakamahusay na pagtatapos sa pangatlo sa Osaka, Japan.

Ang unang laban ng Blu Girls ay nakatakda sa Hulyo 22 laban sa Canada. (Abante Sports)