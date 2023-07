Binyagan na! Kai Sotto pasiklab sa Summer League

ITINALA ni Kai Zachary Sotto ang kabuuang anim na puntos, apat na rebounds at tatlong blocks sa kabuuang 13 minuto na paglalaro sa pagtatala nito ng kasaysayan para sa Pilipinas na unang Pilipinong homegrown na nakapaglaro para sa isang koponan sa National Basketball Association (NBA) Summer League.

Nagbunga ang paghihintay ng 7-foot-3 na si Sotto na masabak sa aksyon sa kanyang unang laro sa Summer League kahapon sa 88-71 pagkatalo ng Orlando Magic sa Portland Trail Blazers.

Ang 21-anyos na Filipino center ay agad na napituhan ng 3-segundong defensive violation ilang segundo lamang sa kanyang debut matapos na maupo sa unang tatlong laro ng Magic.

Ipinasok si Sotto sa court sa simula ng second quarter.

Halos hindi nakagawa ng impresyon si Sotto sa 5:37 minuto sa unang kalahati ngunit mas mahusay na naglaro sa second half kung saan umiskor siya ng anim na puntos at gumawa ng dalawang highlight blocks na ikinatuwa ng mga Pinoy fans sa loob ng Thomas & Mack Center.

Ang 7-3 center ay nagpakawala ng dalawang-kamay na dunk upang tapusin ang 13:23 minutong pagganap na minarkahan ng anim na puntos, apat na rebounds, tatlong supalpal at isang turnover.

Nagtala siya ng 3-for-7 mula sa field bilang pang-11 at huling manlalaro mula sa bench para sa Orlando.

Pinangunahan ni Dexter Dennis ang 0-4 Magic na may 16 puntos, si DJ Wilson, na nagsimula sa gitna, ay nagtapos na may 11 puntos at anim na boards, habang sina Quinndary Weatherspoon at Tyger Campbell ang iba pang manlalaro na may double figures na may 11 at 10.

Laglag sa 0-4 ang Magic na may isang laro pa sa Summer League, Sabado, laban sa Boston Celtics.

Ang Blazers, na iniupo si No. 2 draft pick na si Scoot Herderson, ay umunlad sa 4-1 sa preseason showcase.

Pinangunahan sila ng 18 puntos ni Michael Devoe. (Lito Oredo)