Baguio Mayor Magalong nilihis P50M DPWH pondo – COA

Sinita ng Commission on Audit (COA) ang maling paggamit ng pondo ng pamahalaang lokal ng Baguio City sa pamumuno ni Mayor Benjamin Magalong.

Lumitaw sa audit report na ginamit umano ng pamahalaang lungsod ang P50 milyong pondo ng Department of Public Works and Highways (DPWH) para bayaran ang lumolobong billing o bayarin nito sa ginagawang Youth Convergence Center and Sports Complex project sa halip na gamitin ito sa pagpapatayo ng multi-purpose building sa Athletic Bowl Oval sa Burnham Park.

Sinabi ng COA na isa itong paglabag sa memorandum of agreement (MOA) ng pamahalaang lungsod at DPWH kung saan nakasaad na ang P50 milyong pondo ay gagamitin lamang para sa pagpapagawa ng multi-purpose building.

“The city government’s actions did not achieve the purpose of the project MOA,” ayon sa COA.

Ang matindi pa, ayon sa COA, ang inisyal na P25 milyong fund transfer na inilabas ng DPWH ay ibinayad sa contractor ng proyekto.

Bilang tugon naman ng pamahalaang lungsod sa audit report ng COA ay aminado ito na maaaring dadaan pa sa kumplikadong proseso ang pag-amyenda ng kanilang MOA sa DPWH.

Sinabi ng COA na kailangan magkaroon ng panibagong legal na dokumento na magpapakita na aprubado ng DPWH bilang funding agency ang `clustering’ sa dalawang nabanggit na proyekto upang maresolba ang usapin.

“To conclude, there was no procurement nor implementation undertaken by the City Government for the construction of DPWH Project ‘Construction of Multi-Purpose Building, Athletic Bowl Oval, Burnham Park, Baguio City’ in the amount of P50,000,000.00 contrary to Section 2.1 of the Project Memorandum of Agreement, and the initial fund transfer released by the DPWH amounting to P25,000,000.00 was disbursed to the Contractor of a City Government Project as a Loan,” ayon sa COA report. (Eralyn Prado)