Antok, pagod ka? David nilait pagkanta sa Miss Grand PH

Takang-taka ang mga ‘beshy’ ni David Licauco sa naging performance niya sa Miss Grand Philippines, dahil parang pagod, antok, ang Pambansang Ginoo’, ha!

Makikita nga ang mga video sa Twitter na parang wala ngang gana ang performance niya ng kantang ‘Wherever You Will Go’.

Heto nga ang hirit ng mga netizen:

“Parang lasing ang performance. Pero ok lang `yan, bawi na lang sa ‘Maging Sino Ka Man’.”

“Bakit walang gana kumanta ang beshy ko? (David). Sana nag-hire na lang sila ng totoong singer na guwapo rin.”

“Bakit sila tumanggap ng ganiyang ganap? Hind siya performer, kahit anong pilit nila. Hindi niya `yan forte. ‘Yan ang isa sa mga dahilan kaya naba-bash si David. Sana judge na lang siya.”

“Sana pinaghandaan naman ‘yan. Kainis mga handler ni David. Ayan si David tuloy naba-bash.”

“Puwede naman kasi mag-decline, eh. Sana hindi lang ino-oo-han nila kay David. Hindi kakayanin ng lakas ni David yan, siksik na siya sa trabaho.”

“Basta mahal pa rin kita David.”

“Proud pa rin kami sa iyo.”

“Bashers will always be bashers. But no matter what they do, they can never put a good man down.”

Anyway, ang chika nga, 6:00pm pa lang ay nasa venue na si David, pero gabing-gabi na raw sinalang, kaya hindi na kinaya ng energy.

Well, sana lang, sa rehearsal pa lang, nasilip na kung ano ba ang kaya ni David gawin sa stage, ‘di ba?

Pero ‘yun nga, in fairness naman, lutang pa rin ang kaguwapuhan ni David, lalo na sa outfit niya, na bagay na bagay sa kanya. (Dondon Sermino)

