Angat ang mapagpakumbaba

Nagbibigay ng lakas at pag-asa ang mensehe ng Ebanghelyo ngayong Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon: nasa tabi lang natin ang Diyos tuwina!

Binigbigyang-diin ni Hesus na Siya ang tunay na maaasahan at matatakbuhan ng mga mapagpakumbaba sa oras ng kahinanan at pangangailagan (Cfr. Mateo 11:25-30).

Diin ng Simbahan, “Jesus, meek and humble of heart, is forming his Church in the way of humility and complete trust. Lowliness disposes our hearts to recognize and honor the presence of God. When we are humble, we welcome the signs of his greatness in everything, in everyone including ourselves.” Paanyaya sa tanan ngayong araw ang lubos na tiwala.

Hinihimok ng Panginoon ang tanan na maging mapagpakumbaba: “Pinupuri kita Amang Panginoon ng langit at lupa, sapagkat itinago Mo ang mga bagay na ito sa matatalino at marurunong, at ipinamulat Mo naman sa mga karaniwang tao.” (b. 25) Kumpiyansa ang kailangan upang makamit ang kapahingahan, ani Hesus.

Sa Ebanghelyo, binibigyang papuri ng Panginoon hindi lamang ang Kanyang Ama kundi pati na rin ang mga tapat- ang mag mapagpakubaba ang loob at payak ang pamamaraan sa buhay! Giit ni Hesus, sa mga mahinhin, isinisiwalat ng Diyos ang Kanyang sarili; sa mga dukha ibinubuling ng Poon ang Kanyang mga sikreto.

Bukas ang puso ng Ama sa lahat ng Kanyang nilalang, lalo na są mga simple at busilak ang kalooban. Hindi lamang ang mga matatalino at sikat ang may kakayahang makilala nang lubusan ang Diyos kundi mas higit ang mga malilit at mabababa ang loob. Kaya’t itinuro ni Hesus: “Mag-aral kayo sa Akin. Ako ay maamo at mamababa ang loob.”

Pangako ni Hesus: “Makatatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa.” (b. 29) HIndi sinasabi ng Panginoon na mawawala ang ating mga problema ngunit sinugurado Niya: “Maginhawang dalhin ang Aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay Ko sa inyo.” (b. 30). Samakatuwid, kakayanin natin ang anumang pagsubok dahil kasama natin Siya.

Walang sinuman sa atin ang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Lahat ng kung ano at meron mayo ay galing at dahil sa Kanya! Kung gayon, totoong dakila ang mga nabubuhay at nagsasabing wala silang ibang inaasahan kundi ang kabutihang-loob ng Panginoon. Wala tayong dapat ikatakot at ikabalisa sa piling ng Poon.

Inaanyayahan tayo ni Hesus na lumapit sa Kanya bitbit ang ating mga hinaing upang makinabang sa Kanyang malapit na pakikipag-ugnayan sa Ama. Iniimbitahan tayo ng Panginoon gaano man kahirap at kabigat ang ating pasanin. Nawa alisin natin ang takot lumapit sa Kanya lalo na panahon ng higt na pangangailangan, kawalan ng direksiyon, kahinaan at pangangapa.

Nasa piling palagian natin ang Diyos lalo na sa panahon ng krisis. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa sa buhay kailanman. Payo ng Simbahan, “Come to Jesus, no matter how poor or lowly you are. If you do not find God it is not because he is unreachable but because you do not respond to his invitation. Yet there is always a place in his heart for you!”