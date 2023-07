Ako Bicol cong, Willie Revillame sanib-puwersa sa Albay

Nagsama sina Ako Bicol party-list Rep. Elizaldy Co at Willie Revillame sa pagtulong sa mga inilikas mula sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.

Nakatuwang din nila si Tutok to Win party-list Rep. Samuel Verzosa Jr.

“Magko-conduct kami ng relief operation sa Gabawan Evacuation Center, Daraga, Albay at sa San Andres Evacuation Center, Sto. Domingo, Albay. Kitakits tayo mamayang hapon (Hulyo 14) mga kababayan!,” sabi ni Co sa isang Facebook post.

“Together with Kuya Wil, maghahandog kami ng saya at tulong sa mga nasalanta nating kababayan dahil sa Bulkang Mayon. We’re all in this together!” sabi pa ni Co sa hiwalay na post.

Sa isa pang post, pinasalamatan din ni Co sina Ako Bicol party-list Rep. Jil Bongalon, Legazpi City Mayor Alfredo Garbin, Christopher Co, at Verzosa. (Billy Begas)