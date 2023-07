3 tulak timbog sa P500M drug bust

Diretso sa kulungan ang tatlong tulak umano ng ilegal na droga matapos silang makumpiskahan ng mahigit P500,000 halaga ng pinaniniwalaang shabu sa isang buy-bust operation sa Batangas City kahapon nang madaling-araw.

Narekober ng mga tauhan ng Drug Enforcement Unit (DEU) ng Batangas Police Provincial Office (PPO) at mga tauhan ng Batangas City Police ang 75 gramo ng umano’y shabu na nagkakahalaga ng P510,000 sa kotse ng mga suspek na sina John Paulo Reyes, Eligio Mauhay na parehong nakatala bilang mga High-Value Individual (HVI) at Royland Manalo, nakatalang Street Level Individual (SLI), pawang mga residente ng bayan ng San Pascual sa lalawigan.

Dinampot ang mga ito nang makaiskor sa kanila ng droga ang isang anti-narcotic cop sa inilatag na operasyon sa Barangay Libjo ng siyudad bandang alas-tres nang madaling araw.

Nakakulong ang mga ito sa Batangas City police station at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o The Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Ronilo Dagos)