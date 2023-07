Yassi kinainggitan dahil kay Beyoncé

Kinainggitan ng maraming Pinoy fan si Yassi Pressman dahil sa international R&B songstress na si Beyoncé.

Biglang naglaway ang mga panatiko ni Beyoncé nang iposte ni Yassi sa kanyang Instagram ang isang pasabog na production number ng Hollywood A-list celebrity para sa ‘Renaissance World Tour’ nito.

Mapapanood ang video ni Beyoncé na sakay ng isang glittery-plate life size horse statue habang ibinababa mula sa ere.

Kabilang si Yassi sa mga nanood ng concert ni Beyoncé sa Toronto, Canada kaya naman nakuhanan ng video ng Pinay aktres ang eksena ng multi-Grammy Award winner.

“So jealous you got to see the queen. And you’re in Toronto? Ugh I need to go back hoooome in Canada,” komento ni @gio.gabriel.

Wala namang kinalaman kay Yassi at kay Beyoncé, isinawsaw si Vice Ganda sa mga comment ng ilang netizen dahil sa sinakyang props ni Beyoncé.

“@praybetbenjamin iba ka din ah biruin mo my special participation ka pala,” pabirong komento ni @jovilynnrb

“@praybeytbenjamin bakit ka naman pumayag meme???” sey ni @mryjoy_cncio.

“@memeviceganda sinakyan ka na ni ate girl.”

Anyway, kahit si Yassi ay hindi makapaniwala sa nasaksihan niya dahil ilang crying emoji ang ginamit niya sa caption ng kanyang post para ipakitang na-starstruck siya kay Beyoncé.

