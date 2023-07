Vice, Mond may secret project

Ang post ni Raymond Gutierrez sa kanyang social media accounts.

Sabi ni Mond (mas kilala na siya sa tawag na ‘to), “Exciting times ahead (praybeytbenjamin),” sa caption ng picture nila ni Vice Ganda.

Naku, marami tuloy ang na-excite sa post na ‘yon ni Mond.

Ang iba, akala lalabas ang twin brother ni Richard Gutierrez sa noontime show ni Vice, pero mali ang hula nila.

Ibang proyekto ang pinaghahandaan nina Mond at Vice.

Actually, excited na si Mond, pero hindi muna niya puwedeng i-reveal ang tungkol doon. Sa October pa raw puwedeng mai-post ang gagawin nila ni Vice.

“But we’re both so excited! This is very big. Abangan na lang nila!” sey ni Mond.

Actually, paalis na ng Pilipinas si Mond at babalik sa Beverly Hills, California para sa ilang mga proyekto roon.

Pero sabi niya, “I will be back, very soon para sa project namin ni Vice. Ang ganda, pero top secret pa talaga.

“Always excited to work with Vice!” dagdag pa ni Mond.

Naku, ang bongga pa rin talaga ni Vice dahil ang ganda ng proyektong gagawin nila ni Mond na hindi pa nga puwedeng i-reveal.

‘Yun na!

