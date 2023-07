US pinasok ng hacker

Kinumpirma ng computer giant na Microsoft na napasok ng Chinese hacker ang mga e-mail account ng ilan sa mga organisasyon at ahensya ng US government.

Ayon sa Microsoft, nakabase sa China ang hacker na may pangalan na Storm-0558.

Napasok umano nito ang e-mail account ng 25 malalaking organisasyon sa Amerika, kabilang ang ilang ahensya ng pamahalaan.

Hindi naman tinukoy ng Microsoft ang target ng hacker pero sinabi ng US State Department na may ginawa na silang aksyon para maprotektahan ang kanilang system.

Sa isang blog, sinabi ni Microsoft executive vice president Charlie Bell na pang-eespiya ang pakay ng hacker.

“We assess this adversary is focused on espionage, such as gaining access to email systems for intelligence collection. This type of espionage-motivated adversary seeks to abuse credentials and gain access to data residing in sensitive systems,” diin ni Bell.