Matagumpay ang Pilipinas sa kanyang laban sa Tsina sa United Nations Arbitral Tribunal noong 2016.

Sa isang pagkilos na nagpapakita ng tapang at determinasyon, nagtagumpay ang ating bansa sa pangunguna ni Pangulong Noynoy Aquino sa pagtatanggol ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Mahalagang bigyang diin ang tagumpay na ito at ang kahalagahan nito para sa bawat Pilipino.

Noong Hulyo 12, 2016, inilabas ng Arbitral Tribunal ang pasyang pumabor sa Pilipinas at ibinasura ang nine-dash line claim ng Tsina. Ito ay isang mahalagang hakbang para sa ating bansa, na nagpapatunay na may batayan at ligal na karapatan tayo sa mga teritoryo sa West Philippine Sea. Sa pasyang ito, napatunayan ng tribunal na walang batayan at walang legal na basehan ang nine-dash line claim ng Tsina.

Ang tagumpay na ito ay naglalagay sa atin sa pinakamataas na moral at legal na posisyon. Ito ay nagpapakita ng katapangan at determinasyon ng ating pamahalaan na ipagtanggol ang ating karapatan sa karagatan. Malinaw na ipinakita natin sa buong mundo na hindi tayo papayag na apihin at balewalain ang ating mga karapatan bilang isang soberanong bansa.

Ang tagumpay na ito ay nagbibigay sa atin ng mga oportunidad at karapatan. Ito ay nagpapahiwatig ng mga pribilehiyo na kailangan nating gamitin upang maipagtanggol at mapangalagaan ang ating teritoryo. Ito ay nagbubukas ng mga pintuan para sa pagsasagawa ng mga hakbang upang mapalakas ang ating seguridad at ekonomiya sa West Philippine Sea.

Ngunit hindi sapat na manatiling nasa simbolikong tagumpay lamang ang ating paglaban. Ang mahalaga ay panatilihin nating aktibo at tuloy-tuloy na ipinaglalaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Kailangan nating ipagpatuloy ang pagpapalakas ng ating mga pwersa sa pagtatanggol, patatagin ang ating diplomasya, at magsagawa ng mga kasunduan at alyansa sa mga bansang may parehong interes.

Ang tagumpay na ito ay patunay na ang Pilipinas ay may kakayahan na ipagtanggol ang ating interes at soberanya. Ngunit ito ay hindi lamang tungkol sa ating pamahalaan, ito ay tungkol sa bawat mamamayang Pilipino. Kailangan nating patuloy na maging aktibo, magkaisa, at suportahan ang mga hakbang para sa ating mga karapatan sa West Philippine Sea.

Ito ang tanging paraan mara maitiyak na ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino.