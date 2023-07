Suportahan natin ang ating mga magsasaka

Bilang isang bansa na sagana sa agrikultura, napakalaki ng papel na ginagampanan ng ating mga magsasaka sa ating ekonomiya at pagsigurong merong sapat na pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino.

Subalit, sa kabila ng kanilang mga hirap at sakripisyo, kailangan pa rin ang patuloy at mas pinagbuting suporta para sa kanila sa kabila ng hamon ng panahon, katulad ng climate change.

Noong July 7, bilang miyembro ng Senate Committee on Agriculture, nagpahayag tayo ng ating suporta sa isinagawang distribusyon ng Certificates of Land Ownership Award ng Department of Agrarian Reform XI na nasaksihan ng isang libong agrarian reform beneficiaries o ARBs ng Davao Region at iba pang stakeholders na ginanap sa Davao City.

Sa kadahilanan ding ito kaya lubos nating ipinagmamalaki ang pagiging co-sponsor at co-author natin sa Senado ng naisabatas na Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act na pinirmahan ng Pangulong Bongbong Marcos, Jr. noong araw ding iyon.

Ang batas na ito ay isang mahalagang hakbang upang mapagaan natin ang dinadalang hirap ng mga magsasaka at mas maka-focus sila sa pagiging produktibo at makatulong sa ating food security. Ngunit ang ating mga magsasaka ay hindi lamang mga producer ng pagkain, sila ay mga tagapangalaga rin ng ating mga lupaing agrikultural, mga steward ng ating mga natural na yaman, at mga nagbibigay ng trabaho sa ating mga komunidad.

Habang tayo ay patuloy na humaharap sa mga hamon tulad ng climate change at iba pa, kailangan nating kilalanin at suportahan ang ating mga magsasaka. Kailangan nating bigyan sila ng sapat na tulong sa pamamagitan ng mga polisiya at programa na magpapalakas sa kanilang industriya at mapoproteksyunan din ang kanilang kapakanan pati ng kanilang mga pamilyang binubuhay. Higit sa lahat, ilapit natin ang serbisyo ng gobyerno sa kanilang komunidad nang sa gayon ay maiahon sa hirap ang mga kababayan nating nasa malalayong lugar.

Kaya walang humpay din ang ating personal na pag-abot ng tulong sa iba’t ibang mga sektor ng lipunan sa buong bansa. Dahil bisyo ko na ang magserbisyo, naniniwala ako na kung patuloy tayong magtutulungan, mas maiaangat natin ang antas ng pamumuhay hindi lang ng ating mga magsasaka, kundi pati na rin ang buong pamayanan.

Noong July 12, nagtungo tayo sa probinsya ng Cebu kung saan dumalo tayo sa groundbreaking ng Super Health Center sa Carcar City. Sinundan ito ng pamamahagi natin ng tulong sa 2,000 na mahihirap nating kababayan sa lungsod kasama sina Governor Gwen Garcia, Congresswoman Rhea Gullas, at Mayor Patrick Barcenas.

Binisita rin natin ang public market ng Carcar City na sinuportahan nating mapondohan ang pagsasaayos nito bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance.

Matapos nito, nagtungo naman tayo sa Cebu Provincial Hospital sa Carcar City din kung saan nagkaroon tayo ng monitoring visit ng Malasakit Center doon. Nagbigay tayo ng tulong sa mga pasyente at frontliners, habang may hiwalay na tulong ang DSWD para sa mga kwalipikadong pasyente.

Tumungo rin tayo noong araw na iyon sa Naga City, Cebu para mamahagi ng assistance sa 2,000 na indigents sa siyudad sa pakikipagtulungan ng opisina ni Mayor Valdemar Chiong. Nagkaroon din tayo ng inspeksyon ng mga proyektong sinuportahan natin sa siyudad, gaya ng sea wall at mga sasakyan para sa siyudad.

Noong July 11, bilang adopted son ng Calabarzon, sa Trece Martires City, Cavite naman tayo namahagi ng tulong sa 1,330 na kababayan natin doon. Isinagawa natin ang relief effort sa tulong ng opisina ni Mayor Gemma Lubigan. Nakasama rin natin doon si Cong. Ping Remulla, Bokal Abeng Remulla, Vice Mayor Bobby Montehermoso, at iba pang lokal na opisyal ng Cavite.

Noong July 10 naman, nasa 1,210 mga biktima ng sunog at indigents naman ang ating tinulungan sa Quezon City, kasama ang opisina nina Congressman Patrick Vargas at Councilor Alfred Vargas.

Maliban sa mga pagbisita nating ito, namahagi rin ang aking opisina ng tulong sa mga mahihirap sa iba’t ibang panig ng bansa. Tumulong tayo sa 550 pamilyang apektado ng pag-aalburuto ng bulkang Mayon sa Sto. Domingo, Albay; at ilan sa mga mahihirap nating kababayan, gaya na lamang ng 750 na indigents sa Tangalan, Aklan; 100 sa Balayan, Batangas; 1,000 sa Meycauayan City, Bulacan; 120 sa Pili, Camarines Norte; 197 sa Alamada, North Cotabato; 237 sa Gapan, Nueva Ecija; 300 sa Pasig City; at 1,690 estudyante sa Binangonan at Cainta, Rizal.

Nagbigay rin tayo ng tulong sa 135 na biktima ng sunog sa Mandaue City; at 55 naman sa Quezon City. Sa Davao City, 70 na biktima ng pagbaha at 75 na PWDs din ang ating natulungan sa lungsod.

Sa ating pagtutulungan at pagmamalasakit sa kapwa nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa lalo na ng mga mahihirap nating mga kababayan — kasama na ang mga magsasaka at mga nasa malalayong lugar na walang ibang malapitan kundi ang gobyerno. Kaya naman patuloy sana natin silang unahin at suportahan. Napakaimportante sa atin na may laman ang tiyan ng bawat Pilipino kaya sama-sama nating sikapin na walang magutom na Pilipino habang ating tinatahak ang daan tungo sa mas ligtas at progresibong Pilipinas.