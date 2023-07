Super health center, Bahay Kalinga itatayo sa Navotas

Plantsado na ng pamahalaang lokal ang pagtatayo ng super health center at Bahay Kalinga sa Navotas City.

Ayon kay Mayor John Rey Tiangco, itatayo ito sa nai-donate na 728 sq/m. na lote ng National Housing Authority (NHA) sa Barangay North Bay Boulevard South (NBBS) at inaasahang matatapos ito bago matapos ang taon.

Sinabi ni Tiangco na libreng matatanggap ng residente ang mga serbisyo sa super center tulad ng laboratory test, dental birthting at iba pa.

Magsisilbi namang temporary shelter ang Bahay Kalinga para sa mga inabandonang matatanda, babae at lalaki kasama ang mga batang survivor ng mga pang-aabuso.

“Amid our limited resources, especially in terms of land, we will always find ways to cater to the needs of every Navoteño and promote their well-being,” ani Mayor Tiangco.(Orly Barcala)