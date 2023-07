Sotto sa TAPE: Basahin n’yo muna reklamo

Sinabihan ni dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III ang Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc) na basahin muna ang inihain nilang reklamo sa Marikina Regional Trial Court bago ito maliitin.

“Hindi binasa nong lawyer ‘yong complaint,” ani Sotto sa Abante.

“Infringement ‘yon, bakit sila nagpalabas ng show kasama kami ng walang pahintulot from May 31 to June 3,” pali­wanag pa ng original host ng “Eat Bulaga”.

Sa isang tweet naman, binanggit ni Sotto na “Kapag hindi ka nagbasa bago mag react or comment, papalpak ka talaga kahit abogado ka pa, hehehe.”

Nauna rito, sa programang “24 Oras,” nag­labas ng komento si Atty. Maggie Garduque, legal counsel ng TAPE, hinggil sa isinampang reklamo nina Tito Sotto, Vic Sotto at Joey de Leon laban sa kompanya ng mga Jalosjos at sa GMA Network Inc.

“It is not a copyright infringement. Eat Bulaga name, the design of the name and the logo is a trademark and not subject of copyright,” ayon sa abogado.