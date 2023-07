Skyway Corp nag-sorry Metro Manila lumubog sa baha

Lubog sa baha ang maraming lugar sa Metro Manila nitong Huwebes bunsod ng magdamagang pagbuhos ng ulan dulot ng masamang panahon.

Sa South Luzon Expressway, tukod ang daloy ng trapiko nitong Huwebes nang madaling-araw dahil sa paglalim ng tubig malapit sa Bicutan area kaya umabot ng ilang kilometro ang trapik sa nasabing expressway.

Sa 2 p.m. bulletin of Office of Civil Defense (OCD), pinaliwanag nila na nakaranas ang Metro Manila ng mahina hanggang moderate na pag-ulan na may occasional na malakas na buhos na ulan kaya binaha ang mga flood prone area.

“Multiple areas in NCR particularly in the cities along the SLEX Alabang viaduct such as Taguig, Parañaque, Muntinlupa were affected,” ayon sa OCD.

“The flooding receded around 10:00 AM; however, localized flooding at the gutter level persisted in certain areas,” dagdag pa nila.

Ang pagbaha sa SLEX ay bunsod ng pansamantalang pagsasara ng drainage system para raw mapabilis ang konstruksyon ng kalsada sa naturang lugar.

Humingi naman ng paumanhin ang Skyway O&M Corp. sa matinding pagbaha sa Skyway At-Grade Bicutan na anila ay hindi sila ang maysala.

“We would like to express our sincerest apologies to motorists affected by the heavy flooding at the Skyway At Grade (ground level) Bicutan in Parañaque City following continuing moderate to heavy rains since 6:00 PM of Wednesday, July 12 until today, Thursday, July 13 resulting in heavy traffic on both directions of the expressway,” ayon sa statement ng kompanya.

Kinumpirma nila na ang sanhi ng pagbaha ay dahil sa baradong drainage sa nasabing lugar.

“These incidents were primarily due to a drainage system problem outside of the Skyway system, which we traced in February this year, due to ongoing construction works in the area that are unrelated to our operations and outside our direct control,” ayon sa kompanya.