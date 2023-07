Russian figure skater gusto maging Noypi

GUMULONG na ang proseso para sa pagnanais ng Russian figure skater na si Aleksandr Korovin na mapabilang sa naturalisasyon upang makapasa bilang isang mamamayang Pilipino at maipagpatuloy ang pagrerepresenta sa bansa sa mga internasyunal na torneo.

Ito ay matapos na makakuha ang Philippine Skating Union ng isponsor sa kongreso sa katauhan ni Cavite Rep. Aniela Bianca Tolentino, anak ni Pilippine Olympic Committee (POC) president at PhilCycling chief Abraham “Bambol” Toletino.

Sinabi ni Philippine Skating Union President Nikki Cheng matapos makasama sina Korovin at kapareha na si Isabella Gamez, at si Congresswoman Tolentino sa Manila Peninsula na umaasa silang matulungan sa proseso dahil na rin sa pagnanais ng pareha na mag-qualify sa 2026 Winter Olympics sa Milan, Italy.

Ipinaliwanag ni Cheng na inihain ni Cong. Tolentino ang House Resolution No. 8486 para sa tuluyang naturalisasyon ni Korovin at bilang paghahanda at pag-asa sa paglahok ng Pilipinas sa 2026 Winter Olympics.

“It was filed by Cong. Aniela Tolentino on May. Though in our meeting it was discussed that the congress is on break now and will resume office on July 24. As i understand, the filing of the house resolution is the first step. And there are still next steps and will be raised to the Senate,” paliwanag ni Cheng.

Una nang nagtala ng kasaysayan ang figure skating duo nina Gamez at Korovin sa figure skating nang sila ang naging unang Filipino at Southeast Asian pair na nag-qualify sa 2023 ISU World Figure Skating Championships.

Ayon sa PHSU, nasungkit ng dalawa ang pwesto sa World Championships matapos ang kanilang short program sa Challenge Cup sa The Netherlands na ginanap noong Pebrero 23-26.

(Lito Oredo)

Gusto maging Pinoy ni Russian figure skater Aleksandr Korovin.