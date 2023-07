NM Marlon Bernardino astig sa blitz tournament

KAMPEON si National Master Almario Marlon Quiroz Bernardino, Jr. sa katatapos na 3rd IIEE (Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines) National Chess mini-blitz chess tournament na ginanap sa IIEE Building sa Cubao, Quezon City kamakailan.

Pinanis ni Marlon si Michael Suacillo ng Meralco (Metro East team) sa isang larong armageddon para sa tiebreak pagkatapos ng isang round robin na laban.

Wagi rin si Bernardino kina Hernan Tabuyan (Round 1), Julian Paul Querubin (Round 2), Rolly Clamor (Round 3), Arthur Maurera (Round 4), Allan Alvarez (Round 5) at Noel Jay Estacio (Round 6).

“Nagpapasalamat ako dahil pinili niya (Michael Suacillo ) na maglaro ng Queen’s Pawn Opening (d4) at sobrang handa ako sa black piece gamit ang sharpline King’s Indian defense,” ani Bernardino, founding president ng Bayanihan Chess Club.

Si Bernardino, isang certified online Arena Grandmaster at United States chess master, ay nagkampeon din sa FIDE Master Anton Paolo Del Mundo Blitz Chess Open na ginanap sa Tarrasch Knight Chess Club sa loob ng Guadalupe Commercial Complex sa Makati City noong Hunyo 17.

Samantala, ang ika-46 na kaarawan ni National Master Almario Marlon Quiroz Bernardino Jr. FIDE Rated Rapid chess tournament ay gaganapin sa Agosto 5 sa ikalawang palapag ng Open Kitchen Foodhall, Rockwell Business Center, Sheridan Street, Mandaluyong City.

(Elech Dawa)