Minguita Padilla nahiwagaan sa appointment ni Herbosa

Inamin ni Dr. Minguita Padilla na maging siya ay nahiwagaan sa hindi niya pagkakatalaga sa puwesto bilang kalihim ng Department of Health (DOH).

Sa “The Chiefs” ng One News PH, naitanong kay Padilla kung anong reaksiyon niya na hindi siya ang naupong DOH secretary.

Ito’y kahit maraming usap-usapan na kasado na ang kanyang puwesto sa DOH.

“It just didn’t happen,” wika ni Padilla. “There are many reasons, people are wondering. Some people are giving all sort of stories but at this point, it’s immaterial already.”

Nang tanungin kung tingin niya ba ay naging “mysterious” na hindi siya ang dineklarang kalihim ng DOH.

“A little bit, yeah,” tugon ni Padilla.

Si Dr. Ted Herbosa ang itinalaga ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na kalihim ng DOH. (RP)