Malacañang exec ginatasan mga lokal na opisyal

SINO raw itong mataas na opisyal ng gobyerno ang nag-iikot sa mga local government unit para gatasan ang mga namumuno rito?

Ayon sa tsika ng isang espiya kay Mang Teban, dalawang aide daw ng Malacañang official ang siyang kumakana sa mga politiko gamit ang password na “pabitbit” o “papadyak”.

Kapag sinabi na raw ang magic word na ito, kailangan magbigay ang local official sa sugo ng Malacañang exec na bansagan nating si “Mr. T” as in tara dahil tinatarahan o kinokotongan nito ang mga LGU exec.

Unang nabiktima ng grupo ang mayamang gobernador sa Central Luzon. Naghatag daw ang politiko pero hindi pa maberipika kung magkano ang ibinigay nito sa dalawang aide.

Balewala raw ito sa governor dahil tambak ang koleksyon niya sa mga kabo este sa tabo dahil mistulang tumatabo ito ng pera sa mga raket.

Marami pang politiko ang biniktima ng grupo ni Mr. T hanggang sa mapadpad sila sa norte.

Malas lang nila, hindi nila nadatnan ang pakay nilang bigtime politician doon na sako-sako ang datung.

Sa kagustuhan nilang makahuthot dahil ayaw nilang mabokya, nilapitan nila ang pamangkin ng gobernador.

Ang palusot nila, hindi sila nakakuha ng budget dahil Sabado kaya napilitan ang pamangkin ni governor ang gumastos sa air fare ng grupo ni Mr. T.

Nalaman daw ng kingpin ng lalawigan ang ginawa ng mga bata ng opisyal kaya posibleng may pagkalagyan ang mga ito pagbalik ng kanilang lugar.

Clue. Ang Malacañang official ay kilalang maboka pero sumasablay noong wala pa sa gobyerno kaya naman ilang beses na itong nag-iisyu ng public apology.