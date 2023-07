Makasaysayang pagbura sa utang ng agrarian reform beneficiaries

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Noong Biyernes, isang makasaysayang kaganapan ang nangyari sa Pilipinas matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na bubura sa higit P57 bilyong utang ng libu-libong agrarian reform beneficiaries (ARB).

Kung inyong matatandaan, noong administrasyon ni yumaong dating Pangulong Corazon Aquino ay namahagi ang kanyang administraston ng lupa sa mga magsasaka sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP). Ngunit nagkulang ang suporta sa mga magsasaka kaya’t marami sa kanila ang nabaon sa pagkakautang.

Sa bagong batas na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr., makapagbibigay ito ng panibagong panimula sa mga magsasaka. Sa pangkalahatan, inaasahan din itong makatutulong sa pag-angat ng sektor ng agrikultura.

Mapalad ang inyong lingkod dahil nagkaroon tayo ng mahalagang papel sa pagsasabatas ng New Agrarian Reform Emancipation Act sapagkat pinagtibay muna ito ng House Committee on Appropriations na ating pinamumunuan.

Isa po itong positibong hakbang ng pamahalaan upang masuportahan at maiangat ang sektor ng agrikultura. Sa pamamagitan ng pagbura sa kanilang pagkakautang, magkakaroon ang mga magsasaka ng bagong panimula at oportunidad upang mapalago ang kanilang kabuhayan.

Nakasaad sa bagong batas na hindi natatapos ang pagtulong ng pamahalaan sa pagbura ng utang ng mga magsasaka, tinitiyak din nito ang malawak na pagsuporta sa kanilang hanay. Ito yung mga resources na magpapataas sa ani ng mga magsasaka at magpapaangat sa kanilang pamumuhay.

Ang ceremonial signing sa Malacañang noong nakaraang Biyernes ay agad sinundan ng pamimigay ng titulo sa 23,699 ARBs. Bahagi ito ng 610,054 ARBs na buburahin ang kabuuang P57.55 bilyong utang.

Sa ginawang pamamahagi ng titulo, ipinapamalas lamang ng administrasyong Marcos ang dedikasyon nito sa agrarian reform at pangangalaga sa kapakanan ng mga magsasaka.

Isa po itong mahalagang hakbang tungo sa pagbibigay ng seguridad at karagdagang lakas sa mga ARB.

Nanawagan din po ang inyong lingkod sa lahat ng ahensiya ng pamahalaan na tiyaking maipatutupad nang maayos ang agrarian reform program upang hindi mawalan ng saysay ang nilagdaang batas ng Pangulo.

Bago pa man naisabatas ang New Agrarian Reform Emancipation Act, ang inyong lingkod at Ako Bicol Party-list ay walang tigil sa pagbibigay ng financial assistance sa mga magsasaka. Bawat benepisyaryo ay pinagkakalooban natin ng P4,000 upang makadagdag sa pangangailangan ng ating mga magsasaka.

Libo-libong magsasaka na po ang nabiyayaan sa ating Tabang sa Kabuhayan program sa tulong na rin ng maaasahan nating partner na Department of Social Welfare and Development (DSWD). Asahan po ninyong hindi kami titigil sa pagtulong sa ating mga magsasaka sa kabikulan.

Bago matapos sa pitak na ito, nais kong magpasalamat sa mga lokal na opisyal ng Naga City nang bigyan ako ng pagkakataong makasalamuha ang mga kabataan doon.

Naimbitahan po kasi akong maging keynote speaker para sa Naga Young Leaders Forum. Masasabi ko pong masuwerte ako dahil unang araw ng Hulyo, makakasama ko ang mga kabataang may mga sariwang pananaw, mga bagong ideya at pag-iisip sa makabagong panahon.

Hindi ako nagdalawang-isip na tanggapin ang imbitasyon dahil kabataan yan, next in line sa leadership. May mga maiaambag ako sa kanila through experience, may mapupulot din ako sa kanilang mga bagong kaalaman.

Dagdag sa aking kaalaman ang karanasang ito. Muli akong nagpapasalamat sa mga nakasama ko, lalo na kay Naga City Mayor Nelson Legacion sa tiwala at pagkakataong ito.

Umaasa din ako na hindi pa ito ang huli. Sana marami pang ganitong aktibidad, hindi lang sa Metro Naga kundi pati sa buong bansa lalu na’t para ito sa kinabukasan ng mga kabataan.

Marami pa tayong ikukuwento sa susunod na linggo. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!