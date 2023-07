Liza umalma sa banat na ma-rape siya

Usap-usapan ngayon ang naging matapang na komento ni Liza Soberano sa isang basher sa kanyang YouTube video.

Komento kasi ng basher niya, sana raw ay magahasa ang Hollywood-based Filipina actress dahil sa di umano’y pag-iwan nito kay Enrique Gil para kay James Reid na manager ng aktres.

“Sana magahasa yan si Liza o kaya mamatay ‘yung sister niya o kaya Daddy niya, malandi eh. Iniwan si Quen (palayaw ni Enrique) para kay James.”

Eto naman naging pahayag ni Liza:

“I don’t normally reply to stuff like this. Just wanted to say, be careful with what you say and do to other people.”

Tama ang ginawa ni Liza dahil sobra na ang ibang basher at hindi na nagiging makatao.

May mga nag-a-advice nga na sana ay gawan ng legal action ni Liza ang basher na ‘yon.

Tama! (Byx Almacen)

See Related Stories:

Liza, Ji Chang-Wook magkasama sa Singapore

‘Pretty Little Liars’ star pinuri si Liza