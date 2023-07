KimXi inuurot na magpakasal na

Inaabangan talaga ng KimXi fans tuwing may magsi-celebrate ng kaarawan sa mga idolo nila na sina Kim Chiu at Xian Lim. Ang dahilan, ang mababasa nilang mga Instagram post ng mga ito na tila pagpaparamdan ng kanilang love sa isa’t isa.

Known na rin ng fans na hindi ma-‘I love you’ si Kim sa mga message niya kay Xian, pero bawing-bawi naman ito sa laman tulad ngayon na malinaw na sinasabi niyang ang boyfriend talaga ang may hawak ng kanyang puso.

Ayon kay Kim, “Happy Birthday to the person who holds my heart. Thank you for being you and always putting a smile on my face. Cheers to many more laughs to share, places to explore, things to solve and many more, most especially birthdays to celebrate.

“I am always here for you, supporting you in everything you do. Happy Birthday, @xianlimm.”

Wala namang duda na na-touch si Xian at talagang well-appreciated niya ang ginawang Instagram birthday greetings sa kanya ng kanyang girlfriend.

Ang naging reply ni Xian dito, “Thank you for this! I love you so much!”

Sa isang banda, karamihan naman ng comment ng netizens at fans nila sa IG post na ito ni Kim ay, “Magpakasal na kayo please.”

