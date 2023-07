Julie Anne confident na ‘di mangangaliwa si Rayver

Ang lakas ni Rayver Cruz. Paano naman, buong ningning na sinabi ni Julie Anne San Jose na confident siya kay Rayver na hindi ito magtsi-cheat o manloloko sa kanya.

Tinanong kasi namin sina Julie Anne at Winwyn Marquez kung confident ba sila sa present special someone sa buhay nila ngayon?

Sa part ni Winwyn, oo raw at kilalang-kilala na niya ang ama ng anak dahil Grade 1 pa lang siya ay best friend na raw ito ng kanyang kapatid.

Si Julie naman kay Rayver, ang sabi pa niya, masi-sense raw talaga kung may tendency na mag-cheat dahil action pa lang daw, mararamdaman mo na.

“Confident ako? Yes, oo, confident ako. And of course, Secure ako kasi, matagal na kaming magkaibigan. And I believe, friendship is the best foundation in any relationship.

“At tama rin ang sabi ni Wyn, best foot forward then makikilala mo. Dito, hindi na namin kailangang mag-pretend. Hindi na niya kailangang mag-pretend. Hindi ko na rin kailangan. And importante rin, ang compatibility and honesty sa isang relasyon.”

Hindi maiiwasang tungkol sa cheating ang topic sa naging online mediacon ng unang tambalan sa pelikula nina Rayver at Julie Anne dahil sa title nu’n na ‘Cheating Game’ na mapapanood na sa mga sinehan simula July 26.

‘Yun na! (Rose Garcia)

See Related Stories:

Julie Anne kumportable sa intimate scene kay Rayver

Julie Anne, Rayver sobrang love ang isa’t isa