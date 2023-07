Irus Chua bibira sa Gilas 16 under

ISA si Irus Chua ng Brent School at team captain ng Microsmith-Elite squad na nagkamit ng 43 kampeonato sa iba’t ibang liga sa Pilipinas at sa ibang bansa.

SIya rin ang may hawak ng record sa Milcu Gotskills tournament na 121 points sa isang laro.

Didribol ang Gilas 16U player sa SEABA na gaganapin sa Surabaya sa darating na July 17-19.

Apat na bansa ang maglalaban para sa FIBA 16U Asia Championship sa September 17-24 sa Doha.

Nagkaroon ako ng panayam kay Irus na nagpapasalamat sa kanyang coach na si Josh Reyes sa mga natutunan niya sa Gilas.

Ito ang kanyang pangarap simula bata pa siya na magrepresenta ng bansa at siyempre sa kanyang mga magulang na walang sawang sumusuporta sa kanya pati na rin ang kanyang kuya Ian Chua na kanyang naging Idol sa paglalaro ng basketball.

Makakasama rin niya ang kanyang Elite teamates sa Gilas na sina Kieffer Alas, Daniel Sta. Maria at Champ Arejola ng La Salle-Zobel at mga mahusay na player galing Davao na sina Bon Daja, Gian Gomez at Bryan Hachuela

Binabati ko ang Mandaluyong Microsmith team sa kanilang unang panalo sa MPBL juniors na ginanap sa Las Pinas.

Happy Birthday sa team captain ng Mandaluyong Microsmith Elite 18U na si David Cruz at get well soon sa kanyang injury.

Congratulations sa dating player din ng Elite na si Joseph Ples na nalalaro ngayon sa Europe at nag-traning kay NBA superstar Paul Gasol.

Nawa’y magtuloy na ang iyong career sa basketball at mapatunayan na iba talaga ang talento ng manlalarong Pilipino.