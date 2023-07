Ian Veneracion sinubukan mag-substitute professor, mga estudyante nagkagulo

Ibinahagi ng aktor na si Ian Veneracion ang karanasan nito matapos subukan maging substitute professor.

Sa Instagram post ng aktor, makikita na noong pumasok siya sa classroom ay balot na balot ang kaniyang mukha at talaga namang hindi siya makikilala.

Wala namang kaalam-alam ang mga estudyante na si Ian na ang kanilang kaharap.

Sa mga sumunod na parte ng video, tinanggal na rin ni Ian ang balot sa kaniyang mukha dahilan upang magkagulo ang mga estudyante. Nagsigawan ang mga ito at nakipagkamay pa sa aktor.

“Iloilo to Manila: While waiting for my flight, I passed by an aeronautical school; mag-substitute professor kaya ako?” sey ni Ian.

Humirit naman ang mga netizen sa video ng aktor at nais pang bumalik sa paaralan kung si Ian ang kanilang magiging teacher.

“Pag ganyan naman talaga ‘di na ko aabsent, sa school na ako matutulog!”

“Sir kung kayo ang teacher, mag-eenroll ako sa lahat ng subjects niyo. Waaaah!”

“D talaga ako aabsent at super aga ko sa school.” ang sabi pa ng mga ito.