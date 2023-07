Hindi na kayo mabiro! LeBron James wala pang balak magretiro

MAY final answer na si LeBron James: Los Angeles Lakers pa rin siya sa 2023-2024 season.

Binitawan ng 38-year-old ang deklarasyon sa stage pa ng ESPYs nitong Miyerkoles matapos niyang tanggapin ang record-breaking performance award matapos maging NBA scoring leader.

Nang lampasan ang dating marka ni Kareem Abdul-Jabbar noong nakaraang season, nabanggit ni James na hindi siya sigurado kung babalik pa sa LA.

May natitira pa daw sa kanyang tangke.

“The day I can’t give the game everything on the floor is the day I’ll be done. Lucky for you guys that day is not today,” aniya na sinegundahan ng malakas na palakpakan sa Dolby Theater sa Hollywood.

“So yeah, I still got something left. A lot left.”

Ang asawa niyang si Savannah ang nag-present ng trophy, kasama ang mga anak na sina Bronny, Bryce at Zhuri.

“I think LeBron is the baddest …” panimula ni Savannah sa kanyang introductory remarks, pero bago mabitawan ang mura ay inawat ng bunsong si Zhuri: “Mom!”

Bumalik si James sa stage, kasama na sina Chris Paul at Dwyabe Wade, para parangalan ang kaibigan nilang si Carmelo Anthony na nag-retire na kamakailan matapos ang 19-year career.

(Vladi Eduarte)

HINDI pa magreretiro si LeBron James.