Heart Evangelista pumapak ng higanteng tinapay

Ibinida ni Heart Evangelista ang pagpapak niya sa isang higanteng tinapay.

Sa ibinahaging video sa Instagram ng aktres, makikitang noong una ay uma-awra pa ito habang dala ang tinapay.

Matapos ang ilang segundo ay dito na niya pinapak ang isang higanteng tinapay.

“I had one mission this day … what can I say, it’s a big day off” say ng aktres.

Napansin naman ng mga netizen ang outfit ni Heart sa nasabing video.

“Ganyan dapat pag bumili ng tinapay. Naka ootd. Tas’ lakad lakad ganun!”

“Love the look”

“So chic and perfect …” papuri pa nila sa aktres.