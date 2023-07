Grethcel Soltones humarabas ng 31 puntos kontra F2 Logistics

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

9:30am – Foton vs Farm Fresh

12:00nn – PLDT vs Gerflor

4:00pm – Akari vs Creamline

6:30pm – Petro Gazz vs Choco Mucho

SINABAYAN ni Grethcel Soltones ang matinding buhos ng ulan sa pagtala ng game-high 31 puntos upang pangunahan ang Petro Gazz Angels sa 20-25, 25-22, 25-12, 33-35, 15-9, panalo kontra F2 Logistics Huwebes sa second game ng 2023 Premier Volleyball League Invitational Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Panay atake ng three-time NCAA MVP mula San Sebastian College-Recoletos Lady Stags upang mailista ang 26 puntos mula sa atake kasama ang apat blocks at isang service ace.

Tumabla ang Angels sa Cargo Movers sa parehong 3-1 kartada at magkaroon ng malaking tsansa patungong semifinals sa tinaguriang “Group of Death” na Pool B.

“Tingin ko naman may kanya-kanya kaming goal, pero sabi ko kapag ibinigay sa akin ang bola ibibigay ko ang lahat para makatulong sa team,” pahayag ng 27-anyos mula Catmon, Cebu.

Maagang rumatsada ang Cargo Movers upang makuha ang unang set sa bisa ng 25-20 panalo, subalit hindi natinag ang Petro Gazz sa dalawang sumunod na frame.

Kumamada nang husto sa opensa si Soltones para pangunahan ang atake sa 14-10 sa second set.

Sumuporta sa puntusan para sa Petro Gazz sina Jonah Sabete na may 20 points mula sa 19 atake, Aiza Maizo-Pontillas sa 15 puntos kasama ang 18 digs at Rhenz Palma na may 12 marka.

Nabulilyaso naman ang kagustuhan ng Cargo Movers na manatiling undefeated na pinagbidahan ni Majoy Baron sa 16 markers, siyam na atake, limang blocks at isang ace, habang nag-ambag sina Ivy Lacsina ng 15 lahat sa atake, Kim Kianna Dy (12 points) at Jolina Dela Cruz (10).

May nalalabing pang tig-isang laro ang Petro Gazz at F2 Logistics kontra nakabuntot na Choco Mucho Flying Titans (2-1) bukas, Sabado, at kulelat na Foton Tornadoes (0-3) sa Martes, ayon sa pagkakasunod.

(Gerard Arce)

