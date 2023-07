Erwin Tulfo aaralin rules ng Kongreso

HABANG nasa biyahe ay pinag-aaralan na umano ni ACT-CIS party-list nominee Erwin Tulfo ang Rules ng Kamara de Representantes bilang paghahanda sa kanyang inaasahang pag-upo bilang kongresista.

“May dala ako na mga libro na binigay sa akin, ‘yong about rules and re­gulations of 18th and 19th Congress, ‘yon ang nire-review ko simula noong pagka bumibiyahe ako sa tren, sa eroplano,” sabi ni Tulfo na kasalukuyang nasa Europe.

“Binabasa ko mga do’s and don’ts sa Congress, mga proper address and responses sa mga interpellation, etc. So, pinag-aaralan ko na,” dagdag pa niya.

Sinabi ni Tulfo na marami pa siyang nais na matutunan at nagpahayag ng kanyang intensyon na matuto sa mga beteranong mambabatas gaya nina Cagayan de Oro Rep. Rufus Rodriguez at Albay Rep. Edcel Lagman.

“‘Di naman tayo puwedeng magmayabang. Hindi naman puwedeng yawyaw tayo nang yawyaw, satsat nang satsat. We have to listen and learn, and at the same time we have to work,” dagdag pa ni Tulfo. (Billy Begas)