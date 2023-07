Enrique binansagang ‘National Bird ng Bayan’

Ngayong July 13 ang big announcement para kay Enrique Gil sa lahat ng ABS-CBN pages, pero July 12 pa lang ng gabi ay naianunsiyo na nga ang gagawin niyang pelikula, ang ‘I Am Not Big Bird’.

‘Kaloka lang ang introduction kay Enrique sa event na `yon na makikita sa Twitter account ng Anima Studios, dahil ang chika nga sa kanya…

“He’s doing a dual role here. He’s Little Bird & Big Bird.

“Ang National Bird ng bayan, na nagbabalik after 3 years, Big Bird & Little Bird himself, Mr. Enrique Gil!”

Bongga, ‘di ba?

At siyempre, sa title pa lang, obvious naman na comedy ang pelikula. At base nga sa mensahe ni Enrique sa mga dumalo sa event, markado raw sa kanya ang mensaheng ‘Laughter is the best medicine’.

Kaya naman tinanggap niya ang pelikula.

“I don’t wanna do something na nagawa ko na. I wanna do something different. And more than anything, I just want a good time, I wanna have a good time, I just want the people to be happy, to laugh, sa lahat ng stress sa buhay,” sabi ni Enrique.

Anyway, co-producer rin nga raw si Enrique sa project na ito.

Chika naman ng Anima Studios…

“A comeback deserves a big project.

“Secret’s out! Catch the one and only Enrique Gil in his comeback film ‘I Am Not Big Bird’ with Pepe Herrera, Red Ollero, Nikko Natividad, directed by Victor Villanueva.”

Well, bongga, ‘di ba? I’m sure, kung ano-ano na ang naglalaro sa isip ng lahat, base nga sa bagong tawag kay Enrique.

At parang tanggap na tanggap naman ni Enrique ang tawag sa kanya na `yon. So bongga, ‘di ba?

