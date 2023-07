Engineer nagpakendi sa mga construction worker, pinusuan

Madalas, yung mga maliliit na bagay ang siyang nagbibigay ng malalaking ngiti at saya sa ating buhay.

Tulad na lang ng engineer na ito, na ang trip, mamigay ng chocolate candy sa kanyang mga katrabaho.

Shinare ito ng Civil Engineer na si Aldrin Aquino (@aldrin.aquino) sa kanyang TikTok account kalakip ang caption niya, “When you learn to appreciate even the smallest things, araw-araw kang masaya #engineer #construction #MNC #CapCut #laborers.”

Sa unang parte ng video ay bumili siya ng candy na ‘flat tops’ kung saan isa-isa niya itong ipinamigay sa kanyang mga kasamahan na construction worker sa pamamagitan ng fist bump.

Aniya sa video, “Proof that small things matter.”

Bakas ang ngiti at pagkagulat sa mga mukha ng mga kasamahan niya pagkaraang ma-reveal ang chocolate candy na kanyang ibinibigay.

Dahil dito, umabot na sa halos 600,000 views at libo-libong komento ang naturang video.

Ilan sa mga comment:

Para kay @21kathh, ani, “Bait ni engineer. halatang ka vibes nia mga trabahador.”

“Probably iuuwi pa nila para sa anak nila yan. Nakakahappy,” komento ni @jamolivees.

Pagbabahagi naman ni @mainemaineeee, “Naalala ko yung isang helper namin sa pinapagawang bahay namin, pagmeryenda yung parte nya hindi niya lagi kinakain kasi inuuwi niya sa mga anak nya.”

Saad ni @jepjep921, “Ang cute lang isipin na while nadaanan ko to sa fyp ko currently i am holding a flatops. A simple act of Caring creates a thousand smiles.”

“Ang sarap nila kasama. Nakakahawa mga ngiti nila nakakawala ng pagod haha. Forever grateful na sila nakasama ko,” dagdag pa ni Engr. Aldrin. (Moises Caleon)