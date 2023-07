Drag queen makakasuhan sa pambabastos kay Hesus

Maaaring makasuhan ang drag queen na si Pura Luka Vega dahil sa viral video kung saan naka-custome ito ni Hesus at kinakanta ang “Ama Namin” remix sa isang local bar.

We urge the authorities to look into this matter. Article 201 of the Revised Penal Code punishes those who offend any race or religion in the performance of obscene or indecent plays, scenes, acts or shows in theaters, fairs, or any other place,” babala ni Senate President Juan Miguel Zubiri.

Ipinahahanap na rin ng senador ang bar kung saan ginanap ang kontrobersyal na show.

“Mariin nating kinukondena ang napaka-blasphemous na video na kumakalat sa social media kung saan nagpapakita na binabastos ng mga tao sa isang club ang pana­nampalatayang Kristiyano at ang dasal na “Ama Namin” o ang “The Lord’s Prayer”,” pahayag pa ni Zubiri.

“Naniniwala ako na ito na marahil ang pinakamalalang pag-abuso sa ating freedom of expression dahil habang pinapanood natin ang video, hindi ba’t parang krimen na ang ating nasasaksihan? Sobra ang pambabastos sa ating mga kapatid na Kristiyano at lubos ang paglapastangan sa pananampalataya ng milyon mil­yong Pilipinom,” dagdag niya. (Dindo Matining)