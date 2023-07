Don Pedro babantayan

SISIKAPIN ni Don Pedro na masilo ang panalo pagsalang nito sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na pakakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Rerendahan ni John Allyson Pabilic si Don Pedro, makakalaban niya ang walong tigasing kalahok sa distansiyang 1,400 metro.

Nakalaan ang P20,000 karagdagang premyo sa unang kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalahok ay sina The Alpha Male, Solomo Enni, Heroes Of Caloocan, Golden Jaraywa, Oras Na, Unafraid at magka-kuwadrang Iris at Ang Bigote.

Bagaman wwala pang gaanong experience sa pista ang mga kalahok ay inaasahan ng mga karerista na lahat ay may tsansang manalo.

“Yung iba medyo nakakarami nang takbo kaya sila ang mas malaki ang tsansang manalo diyan sa line up na ‘yan,” saad ni Benjo Villahermosa, veteran karerista.

Samantala, walong karera ang inihain ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI) ngayong araw ng Biyernes kaya masaya na naman ang mga karerista sa kanilang paglilibang.

(Elech Dawa)