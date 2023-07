Dingdong, Marian bet mag-‘honeymoon’ sa Africa, Iceland

Kung mabibigyan ng pagkakataon, bet magbakasyon (o mag-honeymoon for the nth time) ni Dingdong Dantes sa Africa at Iceland.

“’Yan talaga ang mga gusto kong puntahan kasama siya (Marian). Mga ganun ang gusto naming marating together. Sabi ko lang sa kanya, mauna na muna ako, pero sa TV lang ako.

“Yes, dream destination namin ‘yung dalawang `yon. Pero, siyempre top favorite rin namin ang Palawan. Malapit sa puso naming dalawa ang Palawan,” sabi ni Dingdong.

Anyway, limang taon na nga ang ‘Amazing Earth’ at ang dami ngang pasabog nina Dong, ha! Bukod sa tuwing Biyernes ng gabi na sila mapapanood, mas marami raw silang kuwento na ibibigay sa mga manonood.

Anyway, super busy nga ni Dingdong, dahil bukod sa ‘show na ‘yon ay meron din siyang ‘Royal Blood’, at siyempre ang ‘The Voice Generations’ na ang alam ko ay magsisimula na rin sa August, at may movie pa sila ni Marian Rivera na gagawin para sa Metro Manila Film Festival 2023.

“So far kayang-kaya pa naman. Sobrang gusto ko lahat ng ginagawa ko. Nagkataon lang na sabay-sabay.”

Pero kahit sobrang busy, ang pamilya pa rin ang priority ni Dingdong. At sabi nga niya, bongga ang mundo niya ngayon.

“Ang mundo ko, siyempre lalo na kapag kasama ko ang pamilya ko, ay bongga! Bongga dahil very healthy. Siguro that’s how I would like to describe it, dahil masaya ang buhay!” sabi pa ni Dong. (Dondon Sermino)

