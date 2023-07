Digong, Bato namumuro sa ICC

Maaaring kasuhan na si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte, Senador Ronald “Bato” dela Rosa at iba pang indibiduwal kapag nagdesisyon ang Appeals Chamber ng International Criminal Court (ICC) sa July 18 na ipagpatuloy ang imbestigasyon sa madugong giyera kontra droga ng admi­nistrasyong Duterte.

Matatandaang umapela ang gobyerno, sa pamamagitan ni Solicitor General Menardo Guevarra, na i­suspinde muna ang ruling ng pre-trial chamber sa pagpapatuloy ng imbestigasyon sa drug war ng nagdaang administrasyon.

“Judgment in the above appeal will be delivered in open court on Tuesday, 18 July 2023 at 10h00,” ayon sa order na nilagdaan ni ICC Judge Marc Perrin de Brichambau.

Sabi ni Guevarra, kung ibabasura ng ICC ang kanilang apela, siguradong maghahain na ng kaso ang ICC pro­secutor kung nakakalap na ito ng sapat na ebidensiya.

Hindi pa matukoy ni Guevarra kung makakasuhan si Duterte dahil depende raw ito sa ebidensiyang hawak nga­yon ng ICC prosecutor.

Nauna nang sinabi nina Duterte at Dela Rosa na bagama’t hindi sila natatakot, tiniyak nilang hindi sila magpapalitis sa ICC.

Gayunman, kinuha ni Dela Rosa ang serbisyo ng abogadong si Senador Francis Tolentino dahil baka matiyempuhan siya ng ICC kung siya ay nasa abroad.

Tinatayang 6,200 drug suspect ang namatay sa police ope­ration batay sa record ng gobyerno pero giit ng mga human rights group, posibleng umabot ito ng 30,000.