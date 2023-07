Chery Tiggo lumakas tsansa sa semifinals

KINILIG si Chery Tiggo star Mylene Paat nang bigyan ng bulaklak ng kanyang nobyong si Kazakh volleyball player Sergey Rezanov matapos nilang payukuin ang Gerflor Defenders, 25-19, 25-20, 25-18 sa 2023 PVL Invitational Conference eliminations sa Pasig City kahapon.

Nahirang na Best Player of the Game si opposite spiker Paat, hiyawan ang fans at teammate nito nang abutan siya ng kanyang magiging partner sa buhay ng bulaklak pagkatapos ng interview.

Kumana si reigning Premier Volleyball League Reinforced Conference MVP Paat ng 15 points sa likod ng 10 attacks, apat na blocks at isang service ace para akbayan ang Chery Tiggo sa kanilang pangalawang sunod na panalo.

“Sa performance ko today, sinasabi ko sa teammates ko na hindi naman lahat ng puntos nakukuha sa spike. Kung kailangan magdagdag sa ibang skills like blocks and service ace, malaking tulong na ‘yun para sa teammates ko,” saad ni 29-year-old player.

Tangan ng Crossovers ang 2-1 record sa Group A kaya naman malaki ang tsansa nila na makapasok sa semifinals.

Tumikada si Alyssa Bertolano ng 15 markers pero hindi sapat para itaguyod sa panalo ang Gerflor.

Nalasap ng Defenders ang pangalawang sunod na talo sa dalawang laro.

(Elech Dawa)