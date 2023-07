Batang takmau! Janin Dhrey Querequere kampeon sa Misamis chess

NAGKAMPEON sa pamamagitan ng tiebreak si Janin Dhrey Querequere sa Elementary Division ng Asenso Misamis Occidental National Open Chess Tournament na ginanap sa Aya Hotel & Residences sa Clarin, Misamis Occidental nitong Hulyo 8 at 9.

Nagtala si Querequere 6.5 points, kaparehong puntos ni Ashzley Aya Nicole Paquinol ng Cagayan De Oro, pero matapos ipatupad ang tiebreak ay nagkampeon ang una.

Ipinatupad sa nasabing tournament ang 15 minuto at tatlong segundong increment, nakopo ni Paquisol ang second place.

Nanguna naman sa High School Division si Sean Kenneth Cogonon ng Cebu City na may 6.5 puntos na sinundan nina Lyn Getubig ng Natumolan, Misamis Oriental, Samantha Trish Balquin ng Cagayan de Oro City, Lj Getubig ng Natumolan, Misamis Oriental at Luke Symon Lozada ng Cebu City na may 6.0 puntos bawat isa.

(Elech Dawa)

