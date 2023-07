Bansa uulanin ng LPA, habagat

Patuloy na uulanin ang malawak na bahagi ng bansa sa loob ng susunod pang mga oras dahil sa epekto ng pinagsanib na pwersa ng habagat at low pressure area (LPA).

Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (PAGASA), huling namataan ang LPA sa layong 295 kilometro sa silangan ng Infanta, Quezon.

Dahil sa epekto ng LPA at habagat, makakaranas ng maulap na papawirin na may kasamang pag-ulan ang Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), Davao Region at South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani at General Santos region (SOCCSKSARGEN.).

Nagbabala rin ang PAGASA laban sa mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong lugar.