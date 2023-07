Axel Doromal, 3 pang player ipinagpalit Arellano sa EAC

NAGSILIPATAN sina Arellano University Chiefs star guard Axel Doromal at tatlong iba pa patungong Emilio Aguinaldo College Generals, habang nilisan ni Gab Cometa ang San Beda Red Lions para dalhin ang kahusayan sa De La Salle-College of Benilde Blazers na maaaring makapaglaro sa Season 100 ng National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament.

Nakakita ng panibagong tahanan ang mailap na scoring guard na nagdesisyong lisanin ang Sampaloc-based squad na patuloy na nagre-rebuild ngayong darating na Season 99 sa bagong coach na si Chico Manabat.

Bukod kay Doromal ay sumama rin sina Deo Lucero, Wilmar Oftana at Jude Bagay para gabayan ng bagong coach na si Jerson Cabiltes, na makakasama rin ang bagong recruit na si Harvey Pagsanjan galing ng University of the East Red Warriors upang magawang makipagsabayan sa mga koponan sa NCAA.

Naging leading scorer ng Arellano si Doromal na kumakamada ng 16.0 puntos kada laro kasama ang 3.33 rebounds at 2.39 assists na magsisilbing one-and-done para sa Arellano.

Makakasama ng apat na manlalaro sina Ralph Robin, Nat Cosejo, JP Maguliano, Mac Balowa, Nicole Quinal, Erlan Umpad, Art Cosa at sina Andrey at Adam Doria sa susunod na season.

Dadalhin naman ni Cometa ang kanyang playmaking sa last season runner-up para samahan sina Tony Ynot at Justine Sanchez na naunang lumipat sa Taft-based team.

Nag-aambag si Cometa ng 4.6 puntos, 2.3 assists at 2.3 rebounds kada laro para sa Red Lions upang magtungo sa sinabi nitong ‘dream school’ at gabayan ni coach Charles Tiu at mga manlalarong sina Season 98 MVP Will Gozum, Migz Oczon, Migs Corteza, Mark Sangco at Robi Nayve.

(Gerard Arce)