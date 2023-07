Arvin Tolentino bet maging main man

Mga laro Biyernes: (Ynares-Pasig)

5:00pm – Blackwater vs Meralco

7:30pm – NorthPort vs Phoenix

MULING magpapakitang-gilas si Arvin Tolentino sa NorthPort sa pakikipagtipan sa Phoenix sa second game ng PBA On Tour sa Ynares-Pasig ngayon.

Hinahanap ni coach Bonnie Tan ang consistency ng opensa ni Tolentino, noong huli ay pasabog ng game-high 28 points, nilista ang huling 7 nang balikatin ang Batang Pier sa 104-100 win kontra Phoenix noong Linggo.

Nawala na si Robert Bolick, naghahanap si Tan ng aako sa opensa,

“As a leader sa team, kailangan kong mag-lead by example,” pahayag ni Tolentino na 10 of 20 mula sa field, may 9 rebounds.

Nahawa sa kanya sina Paul Zamar, JM Calma, Joshua Munzon at umangat sa 4-4 ang NorthPort.

Sa kabila, galing sa dalawang sunod na talo ang 3-5 Phoenix huli 104-90 sa Converge noong Biyernes.

Ibabawi nina Sean Manganti, Javee Mocon at Larry Muyang ang FiberXers.

(Vladi Eduarte)

