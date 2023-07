Angas! Doggy naka-helmet pa

Nagbuhos ng cuteness at aliw sa TikTok ang doggy na ito na angkas ng kanyang amo at may sarili pang suot na helmet!

Ibinahagi ito ng user na si Judeeey (@judyyyy.06) mula Mandaue City.

Mapapanood sa video ang driver na may angkas sa kanyang likod at ang kanilang doggy na nakisama rin sa harap.

Pareho sila na may suot-suot na helmet na talagang forda safety ang atake.

Bukod dito, may nakasuot din ng maliit na bag ang aso na sakto sa kanyang katawan na cute na cute sa super liit.

Kwela rin ang voice over sa video ng uploader.

Aniya, “Aalis kami bibili kami ng chicken. Pupunta kaming Jollibee. Wait dahan-dahan lang naman.”

Humakot ang naturang post ng daan-daan libong views at dagsang komento mula sa mga netizen.

Gaya na lamang ni @HappyPaws, aniya, “Ganda helmet ng baby, saan nabili Yan baby at Anong size?”

“Naks may helmet di matiticket-an HAHAHHAHAHA,” hirit ni @jakziamzjkais.

“Hala grabe ang cute,” sey ni @hailey.

“Saan po kaya nakakabilli ng helmet for dog… need ko sana dalawa hehe,” tanong ni @ayeshayunice.

“Hala ang cute! Nalolobat po ba yan? Charot hahahha,” dagdag pa ng isa. (Moises Caleon)