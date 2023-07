6 Pinoy wagi ng silver, bronze medal sa Int’l Math Olympiad

Mag-uuwi ng tatlong silver at tatlong bronze na medalya ang anim na Pinoy na nagwagi sa 64th International Mathematical Olympiad (IMO) na ginanap sa Chiba, Japan noong Hulyo 2, 2023.

Ayon sa Department of Science and Technology (DOST) ang mga silver medalist na lodi sa nasabing kompetisyon ay sina IMO three-time medalist na si Raphael Dylan Dalida mula sa Philippine Science High School (PSHS)-Main Campus, Jerome Austin Te ng Jubilee Christian Academy at Filbert Ephraim Wu ng Victory Christian International School.

Kapwa nakakuha ng tig-29 puntos sina Dalida, na IMO three-time medalist at first-timer sa nasabing kumpitsyon na si Te.

Nakaiskor naman ng 28 puntos si Wu na tumanggap ng honorable mention noong nakaraang taon.

Samantala, hindi rin nagpahuli sa nasungkit nilang bronze medal sina Rickson Caleb Tan ng MGC New Life Christian Academy na nakakuha ng 22 points; Mohammad Nur Casib ng PSHS-Central Mindanao Campus, 19 points; at Alvann Walter Paredes Dy ng St. Jude Catholic School, 18 points.

“All six delegates brought home medals and proved that Filipinos’ brilliance in mathematics is a product of excellent coaching and leadership and untiring support from their parents,” pagmamalaki ni Dr. Josette Biyo, director ng DOST-Science Education Institute (DOST-SEI).

Dahil sa karangalang hinatid ng tatlong batang lodi, itinanghal ang Pilipinas na ika-26 mula sa 112 bansa na lumahok sa nasabing kompetisyon.

Samantala, may kabuuang 618 contestant naman ang lumahok sa 64th IMO na opisyal na nagsara kahapon.

Pinangunahan ni Mathematical Society of the Philippines president Hazel Joy Shi ang Philippine Team kasama sina Kerish Villegas bilang deputy team leader at Russelle Guadalupe bilang trainer. Kasama rin nila sina Biyo at Dr. Randolf Sasota, supervising science research specialist ng DOST-SEI.