2 kelot nalunod sa ebak, tigok

Kapwa wala ng buhay nang matagpuan sa loob ng poso negro ang dalawang lalaki na hinihinalang nalunod sa nakaimbak ditong ebak ng isang restaurant sa Tagaytay City kahapon nang madaling-araw.

May ilang oras na umanong patay ang mga biktimang sina Julius M. Bitoon, 40 anyos at Jhon Mar A. Agaton, 31, anyos, kapwa may asawa at mga residente ng Park Lane Subd. sa Barangay San Francisco Gen. Trias City, Cavite nang matagpuan ang kanilang bangkay bandang ala-1:30 nang madaling-araw.

Sa ulat, nakatanggap ng tawag ang Tagaytay CPS tungkol sa dalawang lalaki na nakalublob sa poso negro ng Balay Dako Restaurant sa Barangay Silang Crossing sa Tagaytay City.

Sinabi ng pulisya na posibleng na-suffocate o nahirapang makahinga sa loob ng poso negro ang dalawa habang isinasagawa ang pagsisipsip sa nakaimbak ditong ebak.

Dahil dito, hindi na nakaahon ang dalawa at kapwa nalagutan dito ng hininga. (Gene Adsuara)