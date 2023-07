Zion Williamson hirap pababain timbang

APAT na taon matapos maging No. 1 pick, mukhang problema pa rin ni Zion Williamson ang kanyang timbang.

Naka-114 games overall pa lang ang New Orleans Pelicans star dahil sa iba’t ibang injuries, 29 games sa nakaraang dalawang seasons.

“It’s hard, man. I’m 20, 22, have all the money in the world … well, it feels like all the money in the world. It’s hard,” anang 23-year-old sa Gil’s Arena podcast.

Kumuha raw siya ng mga taong higit na nakakaalam para tulungan siya – una sa diet.

Pumirma si Zion ng five-year, $193 million max contract noong nakaraang offseason, papatak ang metro ngayong 2023-24. Posibleng umabot hanggang $231M ang deal, pero may isang kondisyon.

Kailangan niyang tumimbang ng hindi bibigat sa 295 pounds.

Dumating raw siya sa training camp bago ang 2021-22 season na lagpas 300 pounds. Sa Pelicans website, nakalista si Zion na 284 pounds, 6-foot-6.

(Vladi Eduarte)