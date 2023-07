Utos ng Parañaque RTC: Kazuo Okada, dyowa ni Gretchen arestuhin!

Pinapaaresto ng isang korte sa Parañaque sina Kazuo Okada, Tonyboy Cojuangco, Dindo Espeleta at sampung iba pa para sa kasong qualified theft.

Si Cojuangco ay asawa ng aktres na si Gretchen Barretto.

Inutos ni Parañaque Regional Trial Court Branch 274 Presiding Judge Hon. Regina Paz Ramos-Chavez ang pag-isyu ng warrants of arrest laban sa mga akusado.

Kaugnay ito ng pagkuha umano ng mga nabanggit na persona­lidad ng pera mula sa Okada Manila sa kanilang puwersahang pag-takeover sa casino resort noong nakaraang taon.

Ibinasura ni Judge Ramos-Chavez ang kanilang mga mosyon na suspindihin o ipagpaliban ang mga kriminal na paglilitis laban sa kanila.

Ipinaliwanag nitong ang apela sa Department of Justice secretary ay hindi nagpapaliban sa paglilitis sa trial court alinsunod sa National Prosecution Service Rule on Appeal.

Matatandaang inakusahan ng Tiger Resort Leisure and Entertainment Inc., si Okada at kanyang mga kasamahan ng qualified theft matapos manguha ng pera na nagkakaha­laga ng humigit kumulang P500 milyon mula sa casino cage ng Okada Manila noong 2022.

Naghain ng magkahiwalay na mosyon ang mga akusado upang suspindihin ang paglilitis sa korte at mapawalang-bisa ang kaso.

Gayunpaman, hindi pinaboran ng Parañaque court ang mga mosyon at nagpasyang magpatuloy sa kaso.

Anang korte, “There is probable cause for the issuance of warrant of arrest against all the accused … The counter-allegations of the accused, being evidentiary in nature, are best threshed-out in a full-blown trial.”