‘Ulo’ ni Bautista hinirit sa 3 araw na transport strike

Magdaraos ng tatlong araw na tigil pasada simu­la Hulyo 24, ang araw ng State of the Nation Address (SONA) ni Pa­ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., ang iba’t ibang grupo ng transportas­yon upang iprotesta ang pagbibigay ng prangkisa sa mga politiko at korporasyon kaya unti-unting nawawalis ang mga tradisyonal na jeep.

Sinabi ni Malayang Alyansa ng Bus Employees at Laborers (Manibela) national president Mar Valbuena na igigiit din nila ang pagbibitiw sa puwesto nina Transportation Secretary Jaime Bautista, Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Chairman Teofilo Guadiz III at lahat ng mga regional director ng ahensiya dahil sa kabiguan nilang tugunan ang hinaing ng mga apektadong hanay sa transportasyon.

Isiniwalat ni Valbuena na tuloy-tuloy ang ginagawang pag-award ng LTFRB ng local public transport route plan sa mga politiko at korporasyon dahilan para unti-unting mawalis sa kalsada ang mga tradisyonal na jeepney.

Wala raw kakayahan ang mga maliliit na ope­rator na tapatan ang resources ng mga politiko at malalaking korporasyon. Lalahok umano sa transport strike ang mga miyembro nila at iba pang grupo sa Metro Manila, Calabarzon at Central Luzon. Tinatayang 3,000 ang miyembro ng Manibela.