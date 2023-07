Travel Sale Expo 2023 aariba na sa September

Pinagpaplanuhan na ang pagbubukas ng travel sale expo 2023 na magbibigay ng malaking diskuwento para sa biyaheng lokal at abroad, partikular na papaburan ang mga biyaheng patungo sa magagandang tanawin ng Pilipinas.

Magaganap na ang pinakamalaking Travel Sale Expo 2023 sa Sept. 29 hanggang Oct.1 sa isang mall sa Mandaluyong mall na sasalihan ng mahigit 200 exhibitors na magpapakita ng nakabibighaning tour packages para sa honeymoon, sports, at health and wellness, kabilang din sa travel tours ang local and international destinations.

Layunin ng expo na mabigyan ng oportunidad ang mga turista na madiskubre ang bawat historical and cultural history ng bansa at masilayan ang mga amusement parks at museums ng Pilipinas.

Ayon kay Michelle Taylan chairperson ng Travel Sale Expo 2023, bukas ang expo para sa mga travel agencies, hotels, airlines, resorts, tour operators, travel insurance at travel accessories.

Ginagawa ang expo isang beses sa isang taon sa bawat isang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao.

Sinabi naman ni Department of Tourism Undersecretary Myra Paz Abubakar na ibibida nila ang Travel Sale Expo sa Mindanao na tulad noong nakaraang taon na inilunsad nila ang Legacy Campaign Colors of Mindanao na nagpapakita ng magaganda at makulay na kultura ng Mindanao at madiskubre ang mga wonders ng isla.

Nasa 4.8 million foreign tourists ang inaasahang bibisita sa bansa kung saan nasa dalawang milyon na ang naitalang international tourist mula January hanggang May ngayong taon. (Vick Aquino)